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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز

مصر

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

وزير الكهرباء الدكتور
وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موعد انتهاء انقطاعات التيار الكهربائي الناتجة عن تطبيق برنامج تخفيف الأحمال مؤخرًا، وعودة استقرار وانتظام التغذية بشبكة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه سيكون عقب الانتهاء من أيام العطلات الرسمية بعد يوم 23 يوليو المقبل.
وقال الوزير، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، "ستعمل أيام العطلات الرسمية والإجازات في الأيام المقبلة على خفض معدلات استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلي برنامج تخفيف الأحمال، ما يُسهم بشكل كبير في إنهاء برنامج تخفيف الأحمال في أسرع وقت".


ولفت إلى أن اللجوء إلي تطبيق برنامج تخفيف الأحمال الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023، كانت نتيجة لارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات غير مسبوقة أدت إلي تسجيل أحمال تاريخية على الشبكة الكهربائية تخطت 35500 ألف ميجاوات، ما أدى إلى صعوبة في وصول ضغوطات الوقود اللازم لتشغيل المحطات إلى مستواه الطبيعي.


ولفت وزير الكهرباء إلى أن انقطاعات التيار الكهربائي الناتجة عن تخفيف الأحمال ليست بسبب مشكلة في الشبكة أو عجز في القدرات، ولكن هى متعلقة بإمدادات الغاز، وهناك تعاون مستمر وتواصل بين وزارة الكهرباء والبترول والثروة المعدنية بشأن التعامل السريع لتجاوز هذه المرحلة خلال الأيام القليلة المقبلة.


ونوه بأن عودة الاستقرار إلى الشبكة الكهربائية مرتبط بعودة شبكة الغاز إلى معدل الضغوطات الطبيعي اللازم لإنتاج القدرات الكهربائية بمحطات الإنتاج، وأن وزارتى الكهرباء والبترول تمثلان ركيزة أساسية في توفير التغذية الكهربائية لجميع قطاعات الدولة، وأن التعاون بينهما مستمر على مدار الساعة، من أجل عودة استقرار شبكة كهرباء مصر.

وزير الكهرباء تخفيف الاحمال الإجازات الرسمية

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