السبت.. ندوة للفائزين بجوائز الدولة في معرض مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرضها الدولي للكتاب 2023، ندوة بعنوان "جوائز ومبدعون"، يوم السبت 22 يوليو الجاري، في تمام الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً.

وذلك بحضور كل من الكُتاب الفائزين بجوائز الدولة كريم جمال، نورا ناجي، شيرين فتحي، بسنت عادل، وتقديم مصطفى عبيد، وذلك في قاعة الوفود، بمركز المؤتمرات، بمكتبة الإسكندرية.

ويستمر معرض مكتبة الإسكندرية في دورته الـ 18، حتى 26 يوليو، وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

وافتتح الدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الأسبوع الماضي، معرض مكتبة الإسكندرية، بحضور الشاعر القدير أحمد عبد المعطي حجازي والدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، وسعيد عبده؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

وتفقد "زايد" والحضور دور النشر الموجودة بالمعرض حيث زار جناح عرض "الأزهر الشريف" وجناح عرض "مجلس الحكماء المسلمين" وجناح "الهيئة المصرية العامة للكتاب" بالإضافة إلى "دار المعارف" و"دار العين للنشر".

- أبرز القضايا التي تناقشها ندوات المعرض

ويركز المعرض هذا العام، على مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وقضايا المرأة والدراما، كما يقدم البرنامج الثقافي مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بتعليم الكتابة الهيروغليفية، والخط العربي، وورشة الترجمة الإبداعية والكتابة الأكاديمية، كما يقدم أيضًا ورش لإنتاج الأفلام الوثائقية، وورش أخرى للكتابة الإبداعية بكل فروعها.