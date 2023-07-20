خلال احتفالات "الصوفية".. نقيب الأشراف: الهجرة النبوية مناسبة عظيمة على قلب كل مسلم

شارك السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، في احتفالية الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد، التي عقدت بمسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

وتقدم نقيب الأشراف، في تصريحات له خلال الاحتفالية، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

ودعا نقيب السادة الأشراف إلى استلهام العبر والدروس من الهجرة النبوية، خاصة فيما يتعلق بحب الوطن أو الصبر أو الابتلاء، واليقين بالله عز وجل بأنه مهما طالت الأزمات فلا بد أن يعقبها نصر وتأييد من الله عز وجل.

وأشار نقيب السادة الأشراف إلى أن الهجرة النبوية حدث تاريخي ومناسبة عطرة على قلب كل مسلم، داعيًا إلى التأسي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأخذ بالأسباب، وبذل المزيد من الجهد لنشر الأخلاق بين الناس، والعمل من أجل رفعة الوطن.

ودعا نقيب السادة الأشراف المولى تبارك وتعالى أن يكون العام الهجري الجديد خيرًا وبركة على العالم أجمع، تنعم فيه الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بمزيدٍ من التقدم والازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.

حضر الاحتفال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والشيخ هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.