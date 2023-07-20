أول صور لباتريك زكى بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسى

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للباحث باتريك زكي، بعد الإفراج عنه اليوم الخميس، بموجب قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية.

وثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وقال مجلس الأمناء في بيانه: "وإذ ينتهز مجلس أمناء الحوار هذه الفرصة، فإنه يتقدم إلى سيادة الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددًا ودائمًا على الثقة الكاملة في حرص السيد الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مُبشر وأفضل".

ولفت إلى أنه يتطلع إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظره في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.