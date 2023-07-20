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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى فاعل لوقف اقتحامات الاحتلال

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

 طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها والأقصى بشكل خاص.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الخميس، اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين مدينة نابلس، ما أسفر عن استشهاد الشاب بدر المصري، 19 عامًا، وإصابة عشرات المواطنين.

كما أدانت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والمواقع والمقامات الدينية والأثرية والتاريخية في الضفة الغربية، وعمليات هدم وتسليم إخطارات بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال في المناطق المصنفة "ج".

وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية كاملة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وحذرت من مخاطرها على ساحة الصراع، وطالبت بمواقف دولية جدية لإجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب. 

وأكدت أن هذه الانتهاكات والجرائم تندرج ضمن مخطط استعماري إحلالي توسعي، يقوّض أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي العدوان الإسرائيلى مدينة نابلس الضفة الغربية مخطط استعماري

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