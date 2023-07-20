جامعة الوادى الجديد تحتفل بالعام الهجرى الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، احتفالية بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 بالمدرج الرئيسي بكلية الطب بحضور الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومديرى العموم والطلاب ونخبة من علماء ووزارة الأوقاف والشيخ محمد ناصر إمام وخطيب المجمع الإسلامي الكبير بالخارجة.

وذلك تحت برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، إشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة

وفي كلمة التى ألقاها الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بجامعة الوادي الجديد، قال إن هذه المناسبة تأتي علينا في كل عام لتذكرنا برحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

ولفت الانتباه إلى أن الاحتفاء بقدوم العام الهجري يغرس في أنفسنا ويعلمنا العزيمة، واتخاذ جميع الأسباب التي تضمن النجاح، سائلا الله عز وجل أن تكون بداية هذا العام مليئة بالازدهار والتقدم لمصرنا الحبيبة، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يعيدها الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وألقى الشيخ محمد ناصر أإمام وخطيب المجمع الإسلامي الكبير بالخارجة كلمة عن أهم الدروس والعبر المستفادة من الهجرة، موجها حديثه للشباب ومحاورا لهم فى حوار يسوده المحبه والبساطة.

وفى نهاية الاحتفالية قدم الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الشكر باسم اتحاد الطلاب والإدارة العامة لرعاية الطلاب الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد ناصر على تشريفه الاحتفالية وأعلن عن أنه سيتم اختيار الطلاب للمشاركة فى معسكرات إعداد القادة من بين الطلاب الذين تفاعلوا مع المناسبه تحفيزا لهم، مقدما الشكر لرئيس الجامعة على دعمه أنشطة الجامعة فى مختلف المجالات.