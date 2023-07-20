ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فاقد للشهية.. أسبابها ونصائح لكيفية التعامل معها

فقدان الشهية
فقدان الشهية

يشعر العديد من الأشخاص خاصة خلال فصل الصيف بفقدان الشهية، لذلك يبحث الكثير منهم عن أسباب فقدان الشهية وكيفية علاجها وفقًا لما أعلنته هيئة الدواء المصرية فى بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن فقدان الشهية من الحالات التي يمكن أن يكون لها أسباب عديدة وعلامات فقدان الشهية تشمل نقص أو عدم الاهتمام بالطعام أو عدم تناول الأطعمة المفضلة، إضافة إلى تغييرات في الوزن.

سردت هيئة الدواء المصرية أسباب عديدة لفقدان الشهية التى من الممكن أن يشعر بها البعض منها ـ أسباب مرضية مثل: بعض أمراض الكبد والكلى والقلب، بعض أمراض الجهاز الهضمي، كسل الغدة الدرقية، الإيدز، مرض السرطان. ​

إضافة إلى أنه يوجد أيضًا إحساس بفقدان الشهية كأثر جانبي لتناول بعض الأدوية مثل (مشتقات الأفيون، بعض المضادات الحيوية، العلاج الكيماوي)​، أو يحدث فقدان الشهية نتيجة تناول الأدوية بهدف إنقاص الوزن. ​

وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية عن فقدان الشهية فقد قالت أنه إذا كان السبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، لا يوجد حاجة حينها لعلاج فقدان الشهية، إذ تعود الشهية إلى طبيعتها بمجرد الشفاء من العدوى.

أما إذا كان السبب الاكتئاب أو القلق، فقد يوصي الطبيب بالعلاج النفسي، بما في ذلك جلسات العلاج بالكلام، كما قد يتم وصف بعض مضادات الاكتئاب.

وأما إذا كان السبب بعض الأدوية، فقد يساعد تعديل الجرعة أو تغيير الدواء باستشارة الطبيب في علاج فقدان الشهية.

ويوجد بعض النصائح الاساسية التى تساعدك على فتح الشهية منها تناول عدة وجبات صغيرة بدلاً من ثلاث وجبات رئيسية، و التركيز على أنواع الأغذية التي توفر العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على الصحة، مثل البروتينات، وتناول الطعام مع العائلة أو الأصدقاء، لما في ذلك أثر في تحفيز الشهية، اضافة إلى الإكثار من شرب الماء والسوائل للوقاية من الإصابة بالجفاف، وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، إذ قد تساعد في فتح وزيادة الشهية.

الجهاز الهضمي الدواء المصري الدواء المصرية الجهاز الأطعمة

الأكثر قراءة

بعد تصريحات طليقته الجريئة.. حسن شاكوش يحسم موقف علاقته من "حورية فرغلي"

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة حول أزمة انقطاع الكهرباء.. تنتهى فى ذلك الموعد

مصطفى بكرى ينعى إسماعيل عتمان ويكشف دوره فى ثورة يناير 2011

سامى شرف: عبدالناصر كان يقول للوزراء فى الاجتماعات "اللى ناوى يوافقنى فى كل حاجة ما يقعدش"

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق