فاقد للشهية.. أسبابها ونصائح لكيفية التعامل معها

يشعر العديد من الأشخاص خاصة خلال فصل الصيف بفقدان الشهية، لذلك يبحث الكثير منهم عن أسباب فقدان الشهية وكيفية علاجها وفقًا لما أعلنته هيئة الدواء المصرية فى بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن فقدان الشهية من الحالات التي يمكن أن يكون لها أسباب عديدة وعلامات فقدان الشهية تشمل نقص أو عدم الاهتمام بالطعام أو عدم تناول الأطعمة المفضلة، إضافة إلى تغييرات في الوزن.

سردت هيئة الدواء المصرية أسباب عديدة لفقدان الشهية التى من الممكن أن يشعر بها البعض منها ـ أسباب مرضية مثل: بعض أمراض الكبد والكلى والقلب، بعض أمراض الجهاز الهضمي، كسل الغدة الدرقية، الإيدز، مرض السرطان. ​

إضافة إلى أنه يوجد أيضًا إحساس بفقدان الشهية كأثر جانبي لتناول بعض الأدوية مثل (مشتقات الأفيون، بعض المضادات الحيوية، العلاج الكيماوي)​، أو يحدث فقدان الشهية نتيجة تناول الأدوية بهدف إنقاص الوزن. ​

وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية عن فقدان الشهية فقد قالت أنه إذا كان السبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، لا يوجد حاجة حينها لعلاج فقدان الشهية، إذ تعود الشهية إلى طبيعتها بمجرد الشفاء من العدوى.

أما إذا كان السبب الاكتئاب أو القلق، فقد يوصي الطبيب بالعلاج النفسي، بما في ذلك جلسات العلاج بالكلام، كما قد يتم وصف بعض مضادات الاكتئاب.

وأما إذا كان السبب بعض الأدوية، فقد يساعد تعديل الجرعة أو تغيير الدواء باستشارة الطبيب في علاج فقدان الشهية.

ويوجد بعض النصائح الاساسية التى تساعدك على فتح الشهية منها تناول عدة وجبات صغيرة بدلاً من ثلاث وجبات رئيسية، و التركيز على أنواع الأغذية التي توفر العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على الصحة، مثل البروتينات، وتناول الطعام مع العائلة أو الأصدقاء، لما في ذلك أثر في تحفيز الشهية، اضافة إلى الإكثار من شرب الماء والسوائل للوقاية من الإصابة بالجفاف، وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، إذ قد تساعد في فتح وزيادة الشهية.