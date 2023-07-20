وحدة "حياة كريمة" بأسوان تتابع تنفيذ 11 مشروعًا بقرية أبوهور بنصر النوبة

كلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، باستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة بمبادرة "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة".

جاء ذلك عقب قيام محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة" بمختلف القرى.

وشدد محافظ أسوان على الاهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التي وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة "حياة كريمة" بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان، تم مواصلة الجولات الميدانية لتفقد عدد 11 من المشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة والتي يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالي 4862 نسمة.

وأشار إلى أنه تم تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب السيالة والمحرقة بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الخدمى بنسبة 98%، وإنشاء المجمع الزراعى بنسبة 80%، بجانب مشروع إحلال وتجديد مدرسة السياله والمحرقه الإبتدائية بنسبة 80% أيضًا، فضلاً عن مشروعات توصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسبة 55%.

وتابع المهندس ناجح مصطفى، أنه خلال الجولة الميدانية تم رصد وحصر كل الملاحظات والمشكلات لعرضها على المحافظ لإعطاء التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها وحلها بالشكل المطلوب.

وأوضح أنه تم التشديد بعدم التهاون واستبعاد واستبدال المقاولين المقصريين لضمان الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة.

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