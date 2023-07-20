تعرّف على كيفية أداء امتحانات القدرات بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان

بدأت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمود حامد، عميد الكلية.

ويقوم الطالب بالتسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، حيث يتعين على كل طالب الدخول على موقع التنسيق والتسجيل في الاختبارات التي يرغب بها من خلال الرابط التالي:

http://tansik.egypt.gov.eg

وتشمل مراحل أداء اختبارات القدرات مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع ثم مرحلة السداد الإلكتروني أو رسوم الاختبار ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة).

ويتطلب الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبار وهي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة أو صورة منه، عدد ٢ صورة شخصية.

ويشمل اختبار قدرات كلية التربية الفنية اختبار رسم واختبار تصميم وتستغرق مدة اختبار الرسم والتصميم ساعتين ونصف الساعة.

وعلى الطالب إحضار الأدوات التالية أقلام رصاص بدرجات مختلفة وممحاة، أقلام الفلوماستر، ألوان خشبية، أدوات هندسية.