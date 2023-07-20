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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: سنوقع اتفاقية قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر ستوقع على اتفاقية تسهيل قرض متجدد بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشترياتها من الحبوب من شركة الظاهرة للأعمال الزراعية ومقرها أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، على أن يكون الحجم الكلي للاتفاقية 400 مليون دولار تقدم لمصر في هئية شرائح.

وأضاف المصيلحي، أن مصر لديها 23 منشأ معتمدا لاستيراد 5.5 مليون طن قمح سنويا، هي روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، أمريكا، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، كازاخستان، البرازيل، مولدوفا، ليتوانيا، المملكة المتحدة، أوروجواي، والهند.

وأكد المصيلحي أنه في حالة وجود دول جديدة لديها الإمكانية على توريد الأقماح لمصر ستتم دراسة عروضها، مشيراً إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي دراسة ضم مناشئ جديدة لقائمة الدول الموردة لمصر.

ونوه وزير التموين باستمرار الاستيراد من السوق الأوكرانية، لافتًا إلى أن جزءًا من القمح يأتي عن طريق رومانيا وأوروبا.

ولفت إلى أنه عقد اجتماعًا مع سفير الهند بالقاهرة لبحث التبادل التجاري على أعلى مستوى، خاصة في مجال الحبوب والسكر.

وذكر المصيلحي أن مجلس الوزراء وافق لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في هيئة السلع التموينية، على عقد اتفاقيات مباشرة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، والذي يستضيفه المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالى في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية وانطلاقا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.

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