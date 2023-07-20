إخلاء سبيل مدير وصاحب محل كشري في واقعة تسمم أسرة بالقليوبية

قررت جهات التحقيق في شبين القناطر إخلاء سبيل صاحب محل كشري والمدير المسؤول عن المحل وعامل الدليفري، عقب التحقيق معهما وسماع أقوالهما في واقعة وفاة ربة منزل وإصابة زوجها ونجلها عقب تناولهم وجبة طواجن من أحد محال الكشري بقرية نوي دائرة المركز مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية.

وأمرت جهات التحقيق التصريح بدفن جثة المتوفاة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية من الطب الشرعي وسؤال زوجها ونجلها.

وكانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول ربة منزل جثة هامدة وإصابة طفلها وزوجها بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طواجن من أحد محال الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

انتقلت قوة أمنية، وتبين أن المتوفاة تدعى "بدرية. ب" 35 عاما، وتم نقل طفلها ويدعى "خالد" لمستشفى الدمرداش، وزوجها ويدعى "إسماعيل. م" 50 سنة لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة.