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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل غرقًا فى مياه ترعة الإسماعيلية بالشرقية

جريدة الدستور

لقي طفل مصرعه، غرقًا في مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية العدلية بنطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة المختصة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل غرقًا في مياه ترعة الإسماعيلية، أمام محطة 7 بنطاق قرية العدلية بمركز بلبيس.

وبالفحص تبين أن الجثة للطفل «يوسف. م. ع» 14 عامًا، من محافظة الفيوم، وذلك بسبب سقوطه في مياه ترعة الإسماعيلية أمام محطة 7 بناحية العدلية، وبتوقيع الكشف الطبى عليه، تبيّن أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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