"الزراعة" تنفذ برنامجًا للحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى من الحبوب

نظم معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان "الوسائل الحديثة فى تخزين الحبوب والمواد المخزونة وطرق صيانتها أثناء التخزين".

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، بأن الهدف من هذه البرامج التدريبية هو الاعتماد على الأساليب الحديثة والآمنة لتقليل نسب الهدر من الحبوب والمواد الغذائية باتخاذ خطوات استباقية قبل وأثناء عمليات التخزين للحفاظ على مخزون مصر الاستراتيجي من الحبوب وذلك بمكافحة الآفات الاقتصادية التي تصيب الحبوب والمواد المخزونة في مختلف أنواع وظروف التخزين، مما يقلل من الفاقد نتيجة الإصابة بهذه الآفات إلى أقل ما يمكن.

وأضاف أن استراتيجية دعم الأمن الغذائي حصنت الدولة من مخاطر تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة بتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن بإيجاد رصيد آمن لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية.

واشتمل البرنامج على عدة محاور أهمها كيفية التخزين الجيد ووسائل التخزين المختلفة للحبوب والمواد المخزونة، التعرف على أهم الحشرات الأولية والثانوية التى تصيب الحبوب والبقوليات المخزونة والنباتات الطبية والعطرية والتمور المخزونة، طرق أخذ العينات وكيفية تقدير نسبة الإصابة والفاقد بها، وكذلك الاستخدام الأمثل لغازات التبخير فى المخازن والمستودعات والصوامع.

قام بالتدريب نخبة من الباحثين من قسم بحوث المواد والحبوب المخزونة بالمعهد بحضور مهندسى شركات المكافحة فى هذا المجال والعاملين بالصوامع، علاوة على شباب الباحثين من المعاهد البحثية المختلفة والجامعات.