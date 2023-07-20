أخبار الظهيرة| قائمة محظورات لإمام عاشور بعد انتقاله للأهلي.. وروسيا تتسبب في أزمة غذاء عالمية

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية، والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

قائمة محظورات من محمود الخطيب لإمام عاشور بعد انتقاله للأهلى رسميًا

حرص أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي والمنتقل حديثًا لصفوف الفريق الأول بنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.. للمزيد اضغط هنا.

الاتحاد الأوروبى: روسيا تتسبب فى أزمة غذاء عالمية

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في حديث للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن روسيا تتسبب في أزمة غذاء عالمية، بعد قرارها الانسحاب من صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.. للمزيد اضغط هنا.

"مطرح مطروح" يحقق 191 ألف جنيه في أول يوم عرض

حقق فيلم "مطرح مطروح" بطولة الفنان محمود حميدة، خلال يومه الأول أمس الأربعاء، إيرادات بقيمة 191,313، لينافس خلال موسم الصيف الجديد.. للمزيد اضغط هنا.

أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس 20 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار كرتونة البيض، اليوم تراجعا، نتيجة إلى تراجع الطلب بشكل نسبي ، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف مما تسبب في زيادة في المعروض وذلك بحسب تصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية.. للمزيد اضغط هنا.

تقرير دولى: سباق الرئاسة الأمريكية سينتهى بترشيح بايدن وترامب و"جو" الأكثر حظًا

قال موقع كونفيرسيشن الدولي إن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية سوف ينتهي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، لعدة أسباب.. للمزيد اضغط هنا

مد التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة حتى 3 أغسطس

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم لأداء اختبارت القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات.. للمزيد اضغط هنا.