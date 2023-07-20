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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة محظورات من محمود الخطيب لإمام عاشور بعد انتقاله للأهلى رسميًا

إمام عاشور
إمام عاشور

حرص أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي والمنتقل حديثًا لصفوف الفريق الأول بنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، عن أن الجلسة جاءت بناء على تعليمات محمود الخطيب رئيس النادي بعد انتقال اللاعب رسميًا لمدة 5 مواسم للقلعة الحمراء قادمًا من فترة احتراف قصيرة بالدوري الدنماركي.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن أمير توفيق مدير التعاقدات خلال جلسته مع إمام عاشور أخطره ببعض تعليمات إدارة الكرة بالنادي منها ضرورة التوقف عن نشر التغريدات والتويتات على حساباته على تويتر أو إنستجرام حتى لا يدخل في أزمات مع جماهير المنافس، ودخوله في دوامة تبادل الاتهامات.

ونوه بأن إدارة الكرة شددت على اللاعب بضرورة التزامه بالتعليمات الصادرة له فى هذا الشأن حتى لا تؤثر على مستواه ويكون تركيزه فقط داخل المستطيل الأخضر.

ووقع اللاعب على العقود لمدة خمسة مواسم على أن يحصل سنويًا على 14 مليون جنيه، تزيد كل عام حتى يحصل على 16 مليون جنيه في الموسم الأخير مع بعض الامتيازات الأخري في بنود العقد لا سيما أن قيمة الصفقة لميتلاند الدنماركي، بلغت 3 ملايين دولار بنظام الأقساط، حيث تم تحويل مليون ونصف المليون دولار، بينما سيتم دفع الجزء المتبقى بعد 6 أشهر.

إدارة الكرة الخطيب الميركاتو الصيفي إمام عاشور النادي الأهلي حرس الحدود فريق ميتلاند الدنماركي

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