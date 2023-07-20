الاتحاد الأوروبى: روسيا تتسبب فى أزمة غذاء عالمية

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في حديث للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن روسيا تتسبب في أزمة غذاء عالمية، بعد قرارها الانسحاب من صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف بوريل أن "ما نعرفه بالفعل هو أن هذا الإجراء سيخلق أزمة غذاء كبيرة وضخمة في العالم"، متهمًا روسيا بتعمد مهاجمة منشآت تخزين الحبوب في مدينة أوديسا، جنوب أوكرانيا، والتي قال إنها "ستزيد من تفاقم أزمة الغذاء"، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.



- أوكرانيا تقترح دوريات دولية فى البحر الأسود لتصدير الحبوب

وكانت الرئاسة الأوكرانية قد اقترحت، الأربعاء، دوريات دولية في البحر الأسود بمعزل عن روسيا لتصدير الحبوب.

فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال: "سنعود فورًا إلى اتفاق الحبوب إذا تم استيفاء جميع الشروط".