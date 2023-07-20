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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مطرح مطروح" يحقق 191 ألف جنيه فى أول يوم عرض

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حقق فيلم "مطرح مطروح" بطولة الفنان محمود حميدة، خلال يومه الأول أمس الأربعاء، إيرادات بقيمة 191,313، لينافس خلال موسم الصيف الجديد.

وعُرِض فيلم "مطرح مطروح" في 50 دور عرض سينمائية في القاهرة ومختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

وتدور أحداث "مطرح مطروح" في إطار فانتازي، خلال فترة الأربعينيات، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف يُدعى "بديع" وعائلته للخطر أثناء نشوب الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والقوات الأجنبية وسط أحداث كوميدية، الفيلم يجمع بين الكوميديا والأكشن، ويشارك فيه النجم العالمي سكوت إدكنز للمرة الثانية بعد مشاركته في فيلم حرب كرموز.

ويشارك في العمل كل من محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.

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