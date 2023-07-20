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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: قرارات العفو الأخيرة تعكس حرص القيادة على توفير مناخ سياسى منفتح

النائبة شيماء محمود
النائبة شيماء محمود نبيه

أشادت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي، ومحمد الباقر، استجابة لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، مؤكدة أن ذلك يعكس مدى حرص القيادة السياسية على توفير مناخ سياسي منفتح يضم جميع أطياف الشعب المصري بمختلف توجهاته.

وأكدت "نبيه" في تصريحات صحفية اليوم، أن قرارات العفو جاءت في توقيت مناسب، في ظل حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والشخصيات العامة وأطياف الشعب المصري ليؤكد حرص القيادة على إنجاح الحوار الوطني والعمل على تحقيق مخرجاته للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأشارت النائبة إلى أن القيادة السياسية حريصة على إنجاح الحوار الوطني وأن تكون كل القوى السياسية فاعلة ومشاركة ومتفاعلة في المساحات المشتركة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدة أن قرارات الرئيس السيسي، المستمرة بالعفو الرئاسي عن العديد من الشباب الصادر ضدهم أحكام نهائية تؤكد حرصه على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت "نبيه" أن استجابة الرئيس السيسي، لمطالب مجلس أمناء الحوار وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، إنما ترسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

الحوار الوطنى الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي امناء الحوار الوطني شيماء محمود نبيه قرارات الرئيس محمد الباقر

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