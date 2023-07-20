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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التوسع الأفقي" يؤهل الترع المتعبة لحسم شكاوى الري وعدالة توزيع المياه

تفقد تأهيل وتبطين
تفقد تأهيل وتبطين الترع

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في 16 محافظة وترشيد استهلاك المياه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتم تنفيذ المشروع القومي بهدف الحد من استهلاك المياه خلال فترات رى المحاصيل الزراعية، خاصة في ظل زيادة الإحتياجات مقابل ثبات الموارد المائية في مصر.

 

خطة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع المتعبة

وتفقد المهندس مسعد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، الخميس، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع ومنها أعمال تبطين وتأهيل ترعة مصطفى أفندى التابعة لإدارة التوسع الأفقي بشرق الدلتا، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية في الزمامات التابعة لها ومنع أية شكاوى تتعلق بعدم وصول المياه إلى نهايات الترعة.

كذلك، تابع رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي والمشروعات، عمليات ‏إنشاء عدد من الكباري بدائرة توسع شرق الدلتا ومنها كوبرى بحر أبو الأخضر لتسهيل حركة المرور للمواطنين والمعدات وغيرهما بين جانبى الترع، مع التأكيد على إنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة وبأعلى درجة من الكفاءة.

حسم شكاوى المزارعين من عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع 

تأهيل وتبطين الترع المتعبة 

وأكد المهندس مسعد إبراهيم أهمية مشروع تأهيل وتبطين الترع في حسم شكاوى المزارعين من عدم وصول مياه الرى إلى نهايات الترع مما يؤثر على توفير المياه للأراضى الزراعية.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي والمشروعات لـ"الدستور" أهمية المشروع في تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين والمنتفعين، وأيضًا تمكين من استعادته وظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه إلى زمامات الأراضي الزراعية، والحد من التعديات وإلقاء المخلفات.

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