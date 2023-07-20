جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 20-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 20-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة النصر السعودى ضد بنفيكا البرتغالى وديًا، فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد 2023-2024.

ويستعد فريق النصر السعودي، تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، لخوض منافسات البطولة العربية للأندية، والمقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري في السعودية، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 12 أغسطس المقبل، وقيمة جوائز البطولة تصل إلى 10 ملايين دولار.

ويشارك في البطولة العربية للأندية 37 فريقًا، حيث يتواجد فريق النصر، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المجموعة الثالثة من المسابقة، مع أندية الزمالك والشباب السعودي والاتحاد المنستيري.

مواعيد مباريات اليوم ضمن استعدادات الأندية السعودية للموسم الجديد 2023-2024

- بنفيكا البرتغالي X النصر السعودي: في الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC1 HD.

مواعيد مباريات اليوم الودية للأندية الأوروبية استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024

- ألانيا سبور التركي X أنطاليا سبور التركي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- ميلان الإيطالي X لوموزياني الإيطالي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- نابولي الإيطالي X فال دي نون الإيطالي: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- بروسيا دورتموند الألماني X لوميل يونايتد: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.