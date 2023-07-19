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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هندرسون يغيب عن مباراة ليفربول الودية الليلة

جوردان هندرسون
جوردان هندرسون

يغيب جوردان هندرسون عن قائمة فريقه ليفربول الإنجليزي لمواجهة كارلسروهر الألماني في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

ويستعد ليفربول لمواجهة كارلسروهر الألماني في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في أولى مباريات الفريق الإنجليزي، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

بحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن هندرسون لم يتواجد في قائمة فريقه لخوض المباراة الودية في ألمانيا.

أوضح رومانو بأن جوردان هندرسون غاب عن القائمة رغم سفره مع الفريق إلى ألمانيا لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

أشار فابريزيو إلى أن الاتفاق السعودي ما زال يتناقش مع ليفربول الإنجليزي، بخصوص إتمام صفقة انتقال جوردان هندرسون إلى صفوف الفريق الذي تولى تدريبه، ستيفن جيرارد أسطورة “الريدز”.

ووافق هندرسون على الانتقال إلى الاتفاق، بينما ما زال يتعين على النادي السعودي التوصل لاتفاق مع ليفربول، بخصوص شراء عقد اللاعب.

جوردان هندرسون هندرسون ليفربول كارلسروهر الاتفاق

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