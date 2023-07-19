كولر يطلب تأجيل مباراة الأهلى والداخلية فى كأس مصر لـ"مصلحة المنتخب"

استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تقديم طلب رسمي بتأجيل المباريات المتبقية من مسابقة كأس مصر التي ستبدأ بمواجهة الداخلية المقرر لها 30 يوليو الجاري، حتى يتسنى منح اللاعبين راحة سلبية طويلة بسبب الإرهاق الشديد الذى يسيطر عليهم.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"الدستور"، عن أن كولر طلب من الخطيب ضرورة منح لاعبي الفريق راحة على الأقل لمدة 20 يومًا بعد موسم طويل ومضغوط حتى يستطيع العودة للحفاظ على الألقاب التي حققها الفريق مؤخرًا.

وأكد كولر للخطيب أن هذا الأمر يعد فى الأساس لمصلحة المنتخب الوطني، خاصة أن اللاعبين الذين سيحصلون على راحة سلبية هم الدوليون والذين ينتظرهم موسم شاق بدءًا من 8 بطولات سيشارك فيها الأهلي وهى الدورى المقبل، نسختا كأس مصر، ونسختا سوبر مصري، ونسخة السوبر الإفريقي، وكأس العالم للأندية، ودوري أبطال إفريقيا، والنسخة الأولى للدوري الإفريقي، بجانب بطولات منتخب مصر وتتمثل فى التصفيات القارية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بجانب بطولة أمم إفريقيا التى ستقام يناير المقبل فى كوت ديفوار ومشاركة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد باريس.

وأوضح المصدر أن الخطيب وعد كولر بالتواصل مع اتحاد الكرة لعرض الطلب عليهم وديًا قبل إرسال خطاب رسميًا.