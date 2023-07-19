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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب فى مباراة الأهلى والحرس

الأهلي وحرس الحدود
الأهلي وحرس الحدود

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وحرس الحدود التي أقيمت، اليوم، في الجولة 33 المؤجلة من بطولة الدوري.

وانتهت مباراة الأهلي وحرس الحدود بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ستاد القاهرة الدولي.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 71 من عمر المباراة قبل أن يدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة 80.

واختارت رابطة الأندية، كريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود أفضل لاعب في المباراة، بعدما تصدى للعديد من الفرص الصعبة على مدار المباراة.

كان الأهلي قد حسم تتويجه ببطولة الدوري هذا الموسم قبل 5 جولات على نهاية المسابقة.

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