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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة مرثا محروس: العفو الرئاسى يعكس جدية الدولة فى مواكبة نتائج جلسات الحوار الوطنى

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

رحبت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني باستخدام سلطاته الدستورية وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، قائلة: "أسعدتني الاستجابة السريعة من القيادة السياسية على طلب مجلس أمناء الحوار الوطني".

ولفتت "محروس" في تصريحات لها اليوم إلى أن تلك لم تكن المرة الأولى التي تستجيب فيها الدولة لمطالب الحوار الوطني وبالتالي هذا يعكس مدى جدية الدولة والقيادة السياسية في إحداث التغيرات ومواكبة النتائج الإيجابية عن جلسات الحوار الوطني.

واستكملت محروس: "الدولة دائمًا تولي اهتمامًا بملف حقوق الإنسان، فعلينا ألا ننكر أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في عملية الاستقرار الاجتماعي، وكما نوهت سابقًا بأن قرارات العفو الرئاسي دليل على جهود مصر في تحقيق جميع معايير الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة مسبقًا".

وأكدت مرثا محروس، الأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن، أن مفهوم المواطنة يتحقق بمعناه الشامل والحوار الوطني بهيئته وقواه السياسية المختلفة، فضلًا عن نتائجه دليل على ذلك.

واختتمت موضحة أن الحوار الوطني ما زال يسعى لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي تحت مظلة قيادة سياسية حكيمة وواعية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحكام قضائية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الرئيس عبد العفو الرئاسي النائبة مرثا محروس النائب محمد عبدالعزيز تنسيقية شباب الأحزاب حماة الوطن محمد الباقر

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