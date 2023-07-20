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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات "بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز تتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه

بيت الروبي
بيت الروبي

تخطت إيرادات فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، حاجز الـ100 مليون جنيه، وفي طريقه لتحقيق رقم قياسي جديد في السينما خلال أيام قليلة، وفقًا للإيرادات اليومية الهائلة التي تُحقق حاليًا.

إيرادات فيلم "بيت الروبي"

وجمع الفيلم تحديدًا حتى صباح اليوم 101 مليون و461 ألف جنيه، ويعد الفيلم هو ثالث أفلام النجم كريم عبدالعزيز التي تتخطى حاجز المائة مليون جنيه بعد فيلمي "كيرة والجن والفيل الأزرق 2"، وجاءت تلك الإيرادات بعد أن جمع الفيلم خلال الأسبوع المنقضي إيرادات كلية تخطت 11 مليون جنيه.

فيلم "بيت الروبي" تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وتحدث عنه الملايين، لتتحول حياته في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا، وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل، وكيفية التغلب عليها.

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