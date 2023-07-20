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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قتلى وجرحى في إطلاق نار بموقع بناء بمدينة أوكلاند النيوزيلندية

الشرطة النيوزيلندية
الشرطة النيوزيلندية

قالت الشرطة النيوزيلندية، صباح اليوم الخميس، إن إطلاق نار في موقع بناء في وسط مدينة أوكلاند أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

 

ووقع الحادث في الساعة 7:22 صباحًا (19:22 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس، قبل ساعات من استضافة المدينة مباراة افتتاح كأس العالم للسيدات في فيفا، ويعتقد أن المسلح أيضًا قُتل.

 

وقال عمدة أوكلاند واين براون في تغريدة عبر تويتر إن الحادث "أمر فظيع".

 

وأضاف: "أن جميع أفراد فيفا وفرق كرة القدم آمنون وقد تم التحقق من سلامتهم"، وفق وكالة سبوتنيك. 

 

تم الإبلاغ عن إطلاق النار في الموقع في حوالي الساعة 7:22 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، واستمر المشتبه به في إطلاق النار أثناء تحركه في جميع أنحاء الموقع، حسبما قالت الشرطة.

 

وقالت الشرطة النيوزيلندية في بيان: إنه "عند الوصول إلى الأدوار العليا من المبنى، احتجز المشتبه به نفسه داخل المصعد وحاول موظفونا التعامل معه"، وتم إطلاق المزيد من الطلقات من قبل الرجل وتم العثور عليه ميتًا بعد فترة وجيزة.

 

وأضافت الشرطة: أن التفاصيل حول ما حدث "لا تزال قيد الظهور"، لافتة إلى إنه لا يوجد خطر أمني في الوقت الحالي.

 

وذكرت الشرطة أنه تم الإبلاغ عن إصابات متعددة في إطلاق النار، ولم يتم تقديم تفاصيل فورية عن الضحايا الذين قُتلوا في الحادث.

 

كأس العالم للسيدات 2023

 

يأتي الحادث قبل ساعات قليلة من انطلاق فعاليات مونديال السيدات لكرة القدم في نيوزيلندا واستراليا في نسخة غير مسبوقة يشارك فيها 32 منتخبا لأول مرة.

 

والجديد في كأس العالم هذه، أنها لا تقتصر فقط على عدد الدول المشاركة، فقد ضاعف الاتحاد الدولي (فيفا) الجوائز المالية ثلاث مرات مقارنة بعام 2019، وارتفع المبلغ الإجمالي الذي يغطي أيضا تعويضات الأندية جراء السماح للاعباتها بالمشاركة، من 50 مليون دولار قبل أربعة أعوام إلى 152 مليون دولار.

الشرطة النيوزيلندية قتلى وجرحى إطلاق نار موقع بناء في مدينة أوكلاند مونديال السيدات لكرة القدم مسلح

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