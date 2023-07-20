"الوثائقية".. حفيد فخرى عبدالنور يكشف تفاصيل مشاركة جده بتأسيس حزب الأمة

عرضت قناة "الوثائقية"، بثًا مباشرًا للفيلم الوثائقي "الأعيان 5"، عن فخري عبدالنور، وقصة حياته ونضاله السياسي.

وذكر الفيلم أنه في بداية القرن العشرين بدأت تتبلور في مصر نواة لحركة سياسية وفكرية شكل قوامها رموز لحركات مختلفة، وفي تلك الفترة بدأ فخري عبدالنور، خطواته الأولى في العمل السياسي.

وقال الكاتب الصحفي، محمد السيد صالح، إنه شاب قرأ عن دراسات الحركة الوطنية في التجربة الحزبية الأولى بالحزب الوطني، وشاهد الجدل في هذه المرحلة وهذا الشاب كان مثقفا قارئًا للجرائد في هذه الفترة ومتعلمًا جيدًا وكان حسه إلى قرب التيار الوطني الليبرالي.

انضمام فخري عبدالنور انضم للحركة الوطنية

وأضاف الكاتب والمؤرخ مصطفى عبيد، أن فخري عبدالنور انضم إلى الحركة الوطنية المصرية رغم أنه ينتمي لأسرة سرية وعريقة وكبيرة لسبب مهم أن النخبة الوطنية كانت متأصلة ولديها عداء تاريخي مع الاحتلال الإنجليزي ولديها تطلع للاستقلال الوطني.

وتابع، عبدالنور، حفيد فخري عبدالنور، أنه في عام 1906 شارك جده في تأسيس جريدة "الجريدة"، التي كان يرأس تحريرها أحمد لطفي السيد، وبهذه الصفة أصبح من مؤسسين حزب الأمة الذي رفع شعار مصر للمصريين.

قال الكاتب والمؤرخ سعيد الشحات، أن حزب الأمة كان من أبرز رموزه أحمد لطفي السيد، وآخرين وبعد ذلك بدأت علاقته مع الزعيم سعد زغلول، وثورة 1919.