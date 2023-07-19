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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لتفقد مشروعات التطوير بمدينة بسيون

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أجرى محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة مفاجئة لتفقد مشروعات التطوير الجارية بمدينة بسيون، إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات المتعدية على حرم الطريق، وذلك بحضور إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير مدخل المدينة من خلال توسعة المدخل والرصف، كما تفقد مشروع إنشاء الموقف النموذجي بمنطقة التنظيم، وذلك في إطار جهود المحافظة لإنشاء مواقف وأسواق نموذجية وحضارية تليق بالمواطنين، كما تفقد المحافظ عدد من الحدائق والمتنزهات التي تم تطويرها في إطار حرص المحافظة على توفير متنفس حضاري للمواطنين بنطاق كل مركز ومدينة.

وفي سياق آخر تابع المحافظ جهود رجال الوحدات المحلية في رفع القمامة والمخلفات وكنس الشوارع والميادين الرئيسية إلى جانب رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتي تسبب إعاقة لحركة المارة، موجهاً إدارة المرور بالتعامل الفوري مع السيارات المخالفة لقواعد وتعليمات المرور.

وأكد محافظ الغربية، أن مدينة كفر الزيات  تشهد طفرة في مشروعات الرصف والتطوير، وذلك ضمن الخطة  الاستثمارية للمحافظة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم لتفقد عدد من مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها داخل ومدينة كفر الزيات، بحضور الأستاذ عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال نفق الجزيرة والذي تم تطويره ورفع كفاءته من خلال تنفيذ أعمال الدهانات، النظافة، الإنارة العامة إلى جانب الرصف، كما تفقد المحافظ تطوير ميدان المحكمة بمدينة كفر الزيات حيث تمت توسعة الميدان وإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، إلى جانب إنشاء موقف انتظار سيارات وإعادة تنظيم ميدان المحطة وذلك لإنهاء التكدس المروري الذي تعاني منه المدينة خاصة أوقات الذروة.

واستكمل جولته بتفقد أعمال النظافة بكورنيش كفر الزيات والذي تم تطويره بالجهود الذاتية ضمن خطة المحافظة لخلق متنفس حضاري يليق بالمواطنين، واختتمت الجولة بتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بعدد من شوارع المدينة.

جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لتفقد مشروعات التطوير ببسيون أعمال النظافة التكدس المروري الجارى تنفيذها التعامل الفوري الخطة الأستثمارية للمحافظة الحدائق والمتنزهات الخطة الاستثمارية

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