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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بلغنا ذروة الاستهلاك.. متحدث "الكهرباء" يكشف أسباب عمليات تخفيف الأحمال

المهندس أيمن حمزة
المهندس أيمن حمزة

قال المهندس أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن إنتاج الكهرباء يكون في حاجة إلى وقود ولوكان هناك زيادة في الاستهلاك مثل الوضع الحالي، فإن استهلاك الغاز يزداد، مما يؤدي لخفض ضغط الغاز في الشبكة الموصلة لشبكات الكهرباء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الغاز المطلوب  لمحطات الإنتاج يصل في أنابيب ضخ، ولا بد أن يكون بمواصفات فنية وبضخ معين، لأنه عند انخفاض الضغط لا يلبي احتياجات محطات الكهرباء في إنتاج الكهرباء المطلوبة، مؤكدًا أن محطات الكهرباء جيدة وشبكات النقل والتوزيع قوية.

مصر وصلت لذروة استهلاكها بالكهرباء منذ 3 أيام

وتابع، أن مصر وصلت منذ 3 أيام لذروة استهلاك الكهرباء في تاريخها، وكان يتزايد ومن هنا جاء برنامج تخفيف الأحمال، مؤكدًا أن المنشآت الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه، لا يتم قطع الكهرباء عنها.

وأشار إلى أن التخفيف يكون بالتناوب على جميع المحافظات وهذا ينتج عنه زيادة في الطلب، موضحًا أن التخفيف في أماكن تكون ساعة وأخرى ساعتين وتتكرر مع التناوب، مؤكدًا أن الأحمال بدأت في التراجع، متوقعًا انتهاء الأزمة بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

متحدث باسم وزارة الكهرباء الكهرباء إنتاج الكهرباء تخفيف الاحمال المنشآت الحيوية التناوب

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