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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نجاد البرعى يشكر الرئيس السيسى على قرار العفو عن باتريك والباقر

نجاد البرعى
نجاد البرعى

ثمّن المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حريص على إنجاح الحوار الوطني والاستماع لطلباته.

وأضاف نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تغريدة له على حسابه الرسمي بـ"تويتر": ‏"أتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتفضله بإصدار قرار بالعفو عن الزملاء محمد الباقر وباتريك زكي استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني".

وتابع: "سيقضي باقر عيد ميلاده مع زوجته ويستطيع باتريك زكي أن يتزوج من عروسه في الموعد الذي حدداه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

وفي ذات السياق ثمّن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية  بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

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