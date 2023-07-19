"القومي للطفولة والأمومة" تبحث سبل التعاون مع مؤسسي مبادرة "رعاية النشء"

التقت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأربعاء، بعدد من أعضاء مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤسسي "مبادرة النشء" وذلك لبحث سبل التعاون فيما يخص قضايا الطفولة.

حضر اللقاء عدد من أعضاء “مبادرة النشء” من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وهم كل من النائبة رحاب عبد الغني والنائبة هدي عبد الستار عمار والنائب محمد طارق اعضاء مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية هدير زيدان ودينا المقدم ويوستينا رامي ونور الشيخ.

وأعربت "عثمان" عن سعادتها بهذا اللقاء، مُشيدًة باهتمام ومتابعة أعضاء مجلس النواب لقضايا الطفولة، معربة عن آملها في مزيد من التعاون والتنسيق من أجل مصلحة الأطفال، مثمنة إطلاق هذه المبادرة الهامة والتي تهدف إلى التماسك الأسري، والصحة النفسية للطفل، وحرص أعضاء المبادرة على إقامة شراكات فاعلة ومستدامة مع مختلف مؤسسات المجتمع.

وخلال الاجتماع، استعرضت "عثمان" دور المجلس القومي للطفولة بإعتباره الآلية الوطنية المعنية بالأم و الطفل وفقاً لقرار إنشائه، ودوره المنوط به هو اقتراح سياسات وبرامج لضمان حق الطفل المصري في الحماية من كافة أشكال العنف، والإساءة، والاستغلال.

كما استعرضت دور المجلس في الإبلاغ عن الانتهاكات الخاصة بحقوق الطفل والأم وكافة الممارسات التي تعرضهم للخطر " أمنياً وصحياً، وأخلاقياً، من خلال آلية استقبال الشكاوى وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ودوره في تقديم خدمات الدعم والمساندة سواء النفسية او القانونية وإدارة الحالة بشكل متكامل على أكمل وجه.

وأشارت أمين عام المجلس، إلى دور المحاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية المقترحة، والتي تم وضعها بناءًا على عدة معايير لضمان حق الطفل في حياة كريمة وتضمن له الحماية مع جودة البرامج والخدمات المقدمة في كل قطاع، لافتة إلى أنه تم إعدادها في إطار من الشمول والتكامل متعدد القطاعات، مؤكدة على أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة برعاية وحماية الطفل فكانت من أوائل الدول التي صدقت على الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن، فضلا عن أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية لتعزيز حماية الأطفال.

وفي نهاية اللقاء تفقد أعضاء مجلس النواب خط نجدة الطفل للتعرف على آلية استقبال الشكاوى وكيفية إحالتها واتخاذ ما يلزم تجاه الشكاوى الواردة.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب بدور المجلس القومي للطفولة والأمومة في حماية الاطفال وبآلية عمل الخط الساخن "خط نجدة الطفل 16000" وأعربوا عن استعدادهم في التعاون لتنفيذ المزيد من الأنشطة الخاصة برعاية النشء.

واستعرض وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ملفات العمل الرئيسية لمبادرة رعاية النشء، لا سيما فيما يتعلق بوثيقة التأمين التعليمية للطفل، إلى جانب طرح مشروعات قوانين تهدف تنمية مهارات النشء. من خلال عقد ورش عمل وموائد مستديرة مع المتخصصين، لمناقشة كافة جوانب الملف والخروج بتوصيات فاعلة فضلا عن بحث إقامة شراكات فاعلة ومستدامة مع مختلف مؤسسات المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة رعاية النشء جزء من مبادرة «البناء المتعدد»، والتي

دشنتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف تطوير وتنمية الحياة السياسية، وخلق مناخ اجتماعي ونفسي صحي، وتتضمن عدة محاور بخلاف رعاية النشء، أبرزها التماسك الأسري، والتنمية الاقتصادية، والصحة النفسية، ومسار العائلة المقدسة.

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