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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس طاجيكستان: نسعى إلى تعاون فعال مع الخليج فى مجال تغير المناخ

جريدة الدستور

قال رئيس طاجيكستان إمام على رحمن، الأربعاء، نسعى إلى تعاون فعال مع الخليج في مجال تغير المناخ، مشددًا على ضرورة التعاون الأمني مع دول الخليج لتعزيز الاستقرار في آسيا الوسطى.

وأضاف رئيس طاجيكستان "نسعى لتهيئة البنية التحتية مع دول الخليج لتوسيع التجارة، ونتطلع لاستثمارات خليجية في مجال انتاج الطاقة.

وتابع رئيس طاجيكستان “نتطلع لجذب استثمارات عبر إنشاء صندوق خاص لتقديم الدعم المالي”. 

وأكد رحمن “لدينا رؤية لتعزيز التعاون المثمر في مختلف المجالات مع دول الخليج، لافتًا إلى أن دول آسيا الوسطى تربطها علاقات تاريخية بدول الخليج”. 

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إنه يتطلع إلى "آفاق جديدة" في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وتكتل دول آسيا الوسطى المعروف بشكل غير رسمي باسم C5 الذي يضم كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

في حديثه في القمة الافتتاحية لدول التعاون الخليجي ومجموعة الدول الخمس التي عقدت في جدة الأربعاء، قال ولي عهد السعودية إنه يأمل أن يكون الحدث "بداية واعدة بناءً على ما نمتلكه من إرث تاريخي وموارد بشرية وقدرات ونمو اقتصادي".

وأضاف الأمير محمد أنه يأمل أن تفتح "آفاق جديدة" للعمل في مجالات التعاون المشترك.

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة حاكم دبي وصل إلى جدة ظهر اليوم الأربعاء مع وفد الإمارات إلى القمة.

كما حضر الحفل أمير قطر الشيخ تميم وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد ونائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات الدولية والتعاون السيد آل سعيد.

ويتزامن الاجتماع في جدة مع الاجتماع التشاوري الثامن عشر لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما أن انعقاد القمة الخليجية مع دول [C5] في المملكة يعكس تقدير الدول المشاركة لمكانة المملكة على المستويات الخليجية والإسلامية والدولية والتزامها بإقامة شراكة استراتيجية طموحة في المستقبل بين دولها من خلال وقالت وزارة الخارجية السعودية إن خطة عمل مشتركة في مجالات الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

بعد الاجتماعات الوزارية الخارجية في جدة ، اتفق مجلس التعاون الخليجي وكتلة C5 على توقيع خطة عمل مشتركة للحوار الاستراتيجي والتعاون بين الكتلتين للفترة 2023-2027. وستتضمن خطة العمل المشتركة العديد من الاتفاقيات التجارية وغيرها من الاتفاقيات سيتم التوقيع عليها بمجرد وصول جميع الوفود في وقت لاحق بعد ظهر يوم الأربعاء.

رئيس طاجيكستان تعاون الخليج آسيا تغير المناخ

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