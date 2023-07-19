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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: تراجع حجم التبادل التجارى مع تركيا لـ 2.5 مليار دولار

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

شهدت حركة التبادل التجارى بين مصر وتركيا تراجعًا بنسبة 19.3% لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأبريل من عام 2023، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 600 مليون دولار، مدفوعًا بانكماش الواردات من تركيا.

ووفقًا لتقرير صادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فقد هبطت واردات مصر من تركيا إلى حدود 887.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأبريل من عام 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترى المناظرة من العام السابق عليه، بفارق 697.9 مليون دولار.

بينما واصلت الصادرات المصرية لتركيا ارتفاعها لتصل إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأبريل من عام 2023 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت قيمتها 114.1 مليون دولار.

وتمثلت أبرز صادرات مصر لتركيا فى الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 727.4 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 146.1 مليون دولار، أسمدة بقيمة 148.6 مليون دولار، شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 93.9 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة  86.8 مليون دولار.

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