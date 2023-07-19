نقابة المهن السينمائية تنعى السيناريست الراحل مصطفى إبراهيم

نعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، الكاتب والسيناريست مصطفى إبراهيم، في بيان رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النقابة في بيانها، “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم، وداعًا الفارس مصطفى إبراهيم، نشاطركم الأحزان في وفاة الكاتب والسيناريست الراحل مصطفى إبراهيم بعد صراع طويل مع المرض، رحل في صمت عن عالمنا وندعو العلي القدير أن يسكنه فسيح الجنات ويلهم أسرته الصبر والسلوان”.

السيناريست الراحل مصطفى إبراهيم من مواليد 9 يناير لعام 1959، قدم خلال مشواره 52 عملًا فنيًا ما بين السينما والدراما والمسرح، ومن أعماله مسلسل فرح العمدة لغادة عادل، مسلسل السائرون نيامًا لفردوس عبدالحميد، مسلسل الأشرار، مسرحية رجل بلا أجندة، مسلسل الكاميليا والرمان، مسلسل بفعل فاعل، مسلسل الجبل، مسلسل مشاعر في البورصة، مسلسل قيود من نار، مسلسل الوجه الغامض، مسلسل شجر الأحلام، مسلسل وتاهت بعد العمر الطويل، مسلسل حارة الطبلاوي، مسلسل عندما تثور النساء، وكان آخر أعماله مسلسل دنيا جديدة قبل 8 سنوات.