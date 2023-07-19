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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: كفار قريش كان لديهم بعض الأخلاقيات

جريدة الدستور

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كفار قريش كانوا يأكلون مال اليتيم وكانوا يظلمون النساء ويضربونهن وكانوا يتعاملون بالزنا، ولكن كانت لديهم أخلاقيات لابد أن نلتفت إليها.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن كفار قريش كانوا يهبون لنجدة المظلوم ولا يرضون بظلمه، لدرجة أن النبي عليه السلام عندما منع من دخول مكة استجار بشخص يدعى جبير بن المطعم بن عدي، كان لديه 11 ولدًا، فهذا الرجل وقف وقال "إني أجرت محمدًا"، ودخل النبي في حمايته.

عم النبي عليه السلام دفع عنه الكثير من الأذى رغم أنه مات كافرًا

وتابع، أن النبي أوذي كثيرًا بوفاة عمه أبي طالب وبوفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، ورغم أن عمه مات كافرًا إلا أنه دفع عنها كثيرًا من الأذى، مشيرًا إلى أن اشتداد الصراع بين أهل مكة لم يسمح لهم أن يتبلوا على النبي عليه السلام أو يقولوا عنه ما ليس فيه. 

خالد الجندي كفار قريش لديهم أخلاقيات نجدة المظلوم عم النبي عليه السلام

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