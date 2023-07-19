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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ملوك الأكشن".. "Hidden Strike" لجون سينا وجاكي شان بدور العرض المصرية

Hidden Strike
Hidden Strike

أطلقت دور العرض المصرية اليوم الفيلم العالمي “Hidden Strike” بطولة النجم العالمي جاكي شان والنجم العالمي جون سينا أحد أهم النجوم في عالم الأكشن والحركة في عمل سينمائي جديد يطلق بعدد كبير من دول العالم.

فيلم Hidden Strike

الفيلم الجديد يدور قصته حول “لو فينج” و"كريس فان هورن"، الجنديان السابقان بالعمليات الخاصة، واللذان يصبح عليهما تنفيذ مهمة بنقل مجموعة من المواطنين عبر بغداد من طريق الموت إلى المنطقة الخضراء فيدخلان في عدد من المغامرات من الإثارة والتشويق.

وأطلق الفيلم اليوم في مصر في عدد من القاعات بالمولات الكبرى وصل عددها إلى 10 قاعات بالتزامن مع إطلاق عدد من الأفلام الأخرى.

الفيلم الجديد يشارك في بطولته كلا من النجم العالمي  جاكي شان  والنجم العالمي جون سينا وبيلو أسبيك وتيم مان ومايكل كولتس وراشيل هولواي والفيلم هو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ووصلت تكلفته الكلية إلى 80 مليون دولار.

الفيلم العالمي “Hidden Strike” يعد التعاون الأول بين كلا من النجم جون سينا والنجم جاكي شان، وفي البداية رشح  الفنان الكبير سلفيستر ستالوني لدور البطولة قبل أن يعتذر عنه، ليذهب الدور في النهاية إلى المصارع  الممثل جون سينا.

 

فيلم Hidden Strike Hidden Strike فيلم جاكي شان جون سينا

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