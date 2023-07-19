«بنك مصر» يهنئ المنتخب الوطني للبوتشا بعد تأهله إلى بارالمبياد باريس 2024

هنأ “بنك مصر” برئاسة محمد الاتربي، المنتخب الوطني للبوتشا، بعد حصوله على 6 ميداليات “4 ميداليات على المستوى الفردي وميدالية في الزوجي وميدالية في الفرق”.

واختتمت فعاليات البطولة الأفريقية للبوتشا، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 3 إلى 8 يوليو 2023، بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

جدير بالذكر ان “بنك مصر” قام برعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، انطلاقاً من حرصه على دعم الرياضة ودعم ذوي الهمم من خلال مساندة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي الذين يسعوا جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.

يأتي ذلك استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الشباب المصري والرياضة المصرية، نظراً لما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري، إيماناً منه بأن دفة التقدم في يد الجيل الجديد، حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك نظراً لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب "العقل السليم في الجسم السليم.

ويحرص بنك مصر دائما علي تيسير حصول العملاء من ذوي الإمكانيات المميزة " ذوي الهمم “على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال تجربة بنكية مميزة، وقد قام البنك مؤخرا بإطلاق برنامج " الممكن ".

ويأتي ذلك تماشيا مع توجه الدولة ومبادرة البنك المركزي المصري لتمكين ذوي الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية لجعلهم أشخاصاً فاعلين في المجتمع وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، ودعما لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، كما قام بنك مصر بالتوسع في اتاحة ماكينات صراف آلي مخصصة لذوي الهمم ممن يعانوا من الصعوبات الحركية أو المكفوفين وضعاف البصر، هذا بالإضافة الي وجود تجهيزات بالفروع لخدمتهم بصورة افضل، ووجود كوادر مصرفية مدربة للتعامل معهم.