احذر منها.. 9 أطعمة تسبب لك السرطان وأمراض خطيرة اخرى

يحب معظم الناس الأطعمة المصنعة والأطعمة السريعة نظرًا لمذاقها الذي لا يقاوم وسهولة استهلاكها، ولكن غالبًا ما نتجاهله هو أن هذه الوجبات الخفيفة الجاهزة للأكل أو الأطعمة ذات العبوات الجذابة تحتوي على مواد ضارة في شكل محسنات طعم مثل الجلوتامات أحادية الصوديوم، وملونات الطعام لتحسين مظهرها، والمواد الحافظة التي يمكن أن تؤثر على صحة القلب، أو المحليات الصناعية التي يمكن أن تكون مسرطنة للإنسان، على سبيل المثال لا الحصر.

قد يعني هذا أن ما نأكله في أوقاتنا الممتعة أو المزدحمة قد يدعو إلى مجموعة من الاضطرابات الصحية التي يمكن أن تجعل الحياة أكثر صعوبة في السنوات أو العقود القادمة.

وحسب موقع "Hindustan times" ففي الآونة الأخيرة أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الأسبارتام قد يكون مادة مسرطنة للإنسان، بعد شهور من إصدار تحذير بشأن استهلاك المحليات الصناعية ينص على أنها يمكن أن تضر أكثر مما تنفع وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة من مرض السكري إلى أمراض القلب، لا تحتوي المحليات الصناعية على سعرات حرارية أو تحتوي على سعرات حرارية قليلة جدًا مما يجعلها بديلًا مغريًا للسكر لعشاق اللياقة البدنية والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على حد سواء.

ويمكن أن تساعدك قراءة الملصقات بعناية في التخلص من الأطعمة التي تحتوي على مكونات مسببة للسرطان أو التي تعرضك لخطر الإصابة بأمراض مميتة أخرى، و يجب استبدال المنتجات التي تم شراؤها في المتجر بمنتجات منزلية الصنع كلما أمكن ذلك.

وقد أوضح الدكتور جيمس دينرو عالم أبحاث القلب والأوعية الدموية قائمة من 9 مكونات تسبب أمراضًا يمكن العثور عليها في الطعام اليومي:

1. ألوان الطعام أصفر 5 وأصفر 6:

يوجد في التوابل والجبن والحبوب والرقائق والبسكويت والمشروبات ذات اللون الأصفر، Yellow 5 & 6 هما ثاني وثالث ألوان الطعام الأكثر استخدامًا، وتظهر العشرات من الدراسات التي أجريت على الحيوانات زيادة خطر الإصابة بأورام الكلى والأمعاء بسبب استخدامهما.

2. الزيوت النباتية:

هذه الزيوت المسببة للالتهابات موجودة في كل شيء، في فول الصويا والذرة وعباد الشمس وما إلى ذلك وتوجد في زبدة الفول السوداني والأطعمة المجمدة والخبز والرقائق وتوابل السلطة والسمن إلخ.

3. اللحوم المصنعة:

يتم تصنيف الهوت دوج ولحوم الغداء واللحوم المعلبة على أنها مادة مسرطنة من "المجموعة 1" مع "أدلة مقنعة" على أنها تسبب سرطان القولون والمستقيم والمعدة، ولانها تحتوي على النترات والفوسفات التي تظهر في تصلب الشرايين.

4. السكرالوز:

يوجد السكرالوز في المشروبات الغازية الخاصة بالحميات الرياضية، والضمادات، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وهو محلي صناعي ضار ببكتيريا الأمعاء الجيدة، قد يسبب السكرالوز الصداع النصفي وتدهور الحالة المزاجية والالتهابات، ويجب الأخذ في الاعتبار أن كلمة "خالي من السكر" تبدو رائعة حتى ترى أنها تحتوي على السكرالوز.

5. جلوتامات أحادية الصوديوم:

توجد تلك المادة في الحساء والأطعمة المجمدة ورقائق البطاطس و"منكهات اللحم البقري" والوجبات السريعة، ويستخدم الجلوتامات أحادية الصوديوم لتحسين نكهة الطعام ولكنه يمنع الإشارات التي تخبر عقلك أنك ممتلئ، لا يجب أن تأكل الأطعمة التي تتطلب محسن النكهة مثل الجلوتامات أحادية الصوديوم.

6. الأصباغ - الأحمر 3 والأحمر 40:

الأحمر 40 هو الصبغة الأكثر استخدامًا في العالم، وهي مرتبطة بأورام الغدة الدرقية وقد تم اقتراح حظر على Red 3 ولكن لم يتم تنفيذه مطلقًا وهذه الأصباغ موجودة في الحبوب والمعجنات والكوكتيلات والوجبات الخفيفة من الفاكهة.

7. المبيضات:

عنصر شائع في معظم المنتجات القائمة على الخبز أو القهوة، وتستخدم كعامل مبيض لجعل الخبز أكثر مرونة مثلًا، ويتسبب هذا المكون في الإصابة بسرطان الرئة والدم.

8. فوسفات الصوديوم:

هذه المادة المضافة تحافظ على رطوبة اللحوم وطراوتها أثناء التخزين ويمتص الجسم الفوسفات غير العضوي بسهولة ويزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو مرتبط بأمراض الكلى وضعف العظام والموت المبكر.

9. تلوين الكراميل:

يتم صنع تلوين الكراميل من خلال الجمع بين السكر والأمونيا وتسبب إنتاج مواد مسرطنة.