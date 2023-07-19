الأسوأ قادم.. أوروبا تستعد لموجة حر قاسية وألمانيا تدرس "نهج القيلولة"

تدرس ألمانيا ما إذا كانت ستحذو حذو إسبانيا في تبني “نهج القيلولة”، للتعامل مع موجة الحر الحارقة التي ترفع درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا.

وبحسب ديلي ميل البريطانية، فقد أوصت إحدى مجموعات الصحة العامة الألمان بتبني قيلولة بعد الظهر التقليدية في إسبانيا أثناء درجات الحرارة المرتفعة للغاية بحيث يمكن للعمال أن يكونوا أكثر "كفاءة" ولتقليل أي مخاطر صحية.

قيلولة لتجنب الحر والأسوأ قادم

قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ إن القيلولة "بالتأكيد ليست اقتراحًا سيئًا"، في حين قالت جمعية أرباب العمل في BDA إنها منفتحة على فكرة التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا.

أوضحت الصحيفة البريطانية أن المقترحات تأتي في الوقت الذي تكافح فيه المستشفيات في جميع أنحاء إيطاليا للتعامل مع تدفق المرضى الذين يسعون للحصول على رعاية طارئة للأمراض المرتبطة بالحرارة مع استمرار موجة الحر الشديدة في خبز البحر الأبيض المتوسط.

وتابعت أنه شوهد مسعفون إيطاليون يعالجون المصطافين ومن بينهم أطفال أصيبوا بضربة شمس أثناء زيارتهم الكولوسيوم في روما بإيطاليا حيث سجلت درجات الحرارة 41.8 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك أبلغت بعض المستشفيات الإيطالية عن زيادة بنسبة 25% في عدد الأشخاص الذين يصلون إلى وحدات الطوارئ الذين يعانون من الجفاف أو ضربة الشمس، وفقًا لتقارير صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية.

وأفادت بأن ذلك يأتي في الوقت الذي من المقرر أن ترتفع فيه درجات الحرارة الشديدة في جنوب أوروبا بشكل أكبر في الأيام المقبلة، مع موجة حر أخرى من المقرر أن تضرب اليونان غدًا.

يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأسوأ لا يزال قادمًا بالنسبة للسياح والسكان المحليين في جميع أنحاء اليونان، حيث يكافح رجال الإطفاء حرائق الغابات التي اجتاحت منازل العطلات بالقرب من العاصمة أثينا.

قال خبراء الأرصاد إن درجات الحرارة من المقرر أن تتجاوز 43 درجة مئوية في اليونان يوم الأحد المقبل، مما يزيد من خطر اندلاع المزيد من حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد.

قال عالم الأرصاد اليوناني ثيودوروس ياناروس: "على الرغم من انحسار الرياح اعتبارًا من يوم الخميس، فإن هذا لا يعني أن مخاطر الحرائق ستقل".

وتابع "سيكون هناك انخفاض في الخطر ربما غدا ولكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستكون المخاطر عالية للغاية، ثمة أوقات عصيبة تنتظرنا".

أشارت الصحيفة البريطانية أن الوضع في إسبانيا لم يقل سوءًا، حيث وضع المسؤولون 3 مناطق تحت إنذارات حمراء للطقس الحار. من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في ملقة اليوم أبرد قليلاً من 44 درجة مئوية المسجلة في سرقسطة ، جنوب إسبانيا ، أمس.

حذرت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من أن درجات الحرارة في جنوب أوروبا قد تحطم الرقم القياسي 48.8 درجة مئوية المسجل في صقلية في عام 2021 حيث طلبت من السياح عبر البحر المتوسط البقاء في منازلهم وتجنب الشاطئ بسبب الأخطار التي تهدد الحياة من الشمس الحارقة.