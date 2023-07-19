البحر الأحمر للمستثمرين: في انتظاركم لتدشين وتخصيص المشروعات والمناطق الحرة

تعد محافظة البحر الأحمر أرضا بكرا للاستثمار في شاي المجالات، ودائما ما تحظى بفرص استثمارية كبرى لما يتوفر بها من إمكانات طبيعية واجتماعية من توافر الأيدي العاملة وقرب موقعها من أم المواني الإقليمية والعالمية وهر ميناء سفاجا البحري بعد تطويره بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تجري أعمال إنشاء ميناء متعدد الخدمات لتقديم كافة الخدمات اللوجيستية للميناء.

حيث أعلنت محافظة البحر الأحمر في بيان لها، أنه في ضوء التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بالتمهيد لإنشاء منطقة حرة عامة بمدينة الغردقة (صناعي- خدمي- تخزيني)، وذلك وفقا للخريطة المرفقة للموقع.

وناشدت محافظة البحر الأحمر الراغبين في الاستثمار بنظام المناطق الحرة القيام بمليء البيانات المطلوبة بالنموذج الموضح أدناه وتسليمه بمكتب خدمة المستثمرين بديوان عام المحافظة وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 31-8-2023 م.

أو إرساله على البريد الإلكترونى التالي : [email protected]



ووضعت محافظة البحر الأحمر أرقام مسؤولي هيئة الاستثمار والمناطق الحرة لطالبي البيانات والمعلومات اللازمة عن الإعلان وهي مسؤولالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد حسن (01001138567)، ومحمود مهران - الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة(01111888218).

لمضاعفة الخدمات.. الهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري

وتجري حاليًا أعمال الإنشاء والتطوير لمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري على قدمٍ وساق، حيث يتم تكريك مدخل الميناء ليصل إلى 19 مترًا بدلًا من الغاطس الحالي والذي يسمح بدخول مراكب بغاطس من 14 إلى 15 مترًا، وذلك لمواكبة خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية، ومن المتوقع إنهاء أعمال محطة الحاويات خلال أواخر عام 2023.

وتشمل خطة تطوير ميناء سفاجا، في إنشاء محطة متعددة الأغراض رقم 2 جنوب ميناء سفاجا والتي تقام على مساحة 860 ألف م2 تقريبًا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي بغاطس 17 مترًا، حيث ستساهم المحطة بعد تشغيلها رسميًا في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا.

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