اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة "بشائر الخير 3"

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الاسبوعية اليوم، من قلب كنيسة السيدة العذراء مريم والانبا كاراس السائح، بمدينة بشائر الخير 3، وذلك في اطار رحلته الرعوية الحالية بمحافظة الاسكندرية.

وانطلق البابا في رحلته الرعوية الأولى منذ تعافيه، وبدأها من الإسكندرية.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني الأحد الماضي، كنيسة الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس بمنطقة قلالي الرهبان بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتم تدشين المذبح الأوسط على اسم الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس، وحمل المذبح البحري اسمي الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، بينما دُشِن المذبح القبلي على اسم الأمير تواضروس الشطبي.

شارك في طقس التدشين والقداس الذي تلاه، إلى جانب نيافة الأنبا اغابيوس أسقف ورئيس الدير المدشنة كنيسته اليوم، أصحاب النيافة الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا بيشوي أسقف أسوان، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة.

شارك في الصلوات أيضًا مجمع رهبان الدير وبعض الآباء الرهبان من بعض الأديرة المجاورة.