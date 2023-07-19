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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق نشب بشقة في بدر

حريق
حريق

أمرت نيابة الشروق وبدر بانتداب المعمل الجنائى لكشف أسباب حريق نشب داخل شقة سكنية وأسفر عن إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بمنطقة بدر، كما طالبت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق أسفر عن إصابة كل من “حسانين مصطفى، 83 سنة”، وحفيديه “مالك - 8 سنوات”، و"معاذ - 11 سنة"، ووالدتهما “فاطمة م- 32 سنة”، حيث أصيبوا باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة، وتم نقلهم لمستشفى بدر الجامعي لتلقي العلاج.  

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وإصابة أفراد الأسرة، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء ترافقها سيارات الإسعاف، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ونقل المصابين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الاستعلام عن حالة المصابين التحريات الأولية التحقيق الحماية المدنية السيطرة على الحريق الشروق وبدر الشقق السكنية

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