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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 171 تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة ببني سويف

إزالة تعدٍ على أراض
إزالة تعدٍ على أراض زراعية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة  لأملاك الدولة والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم" أمس"إزالة  21حالة تعد (2 حالة  على مساحة 300متر أملاك دولة +19حالة على 2364 متر ولاية الري)،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 171 حالة تعد منها ( 128 حالة تعد مباني على مساحة 18577 متر+ 43 حالة زراعة على مساحة فدان و20 قيراطاً)، وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة  الثالثة "السبت 8 يوليو الجاري" وحتى صباح اليوم.

 يذكر أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي،وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد،وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر  حتى 28 يوليو الجاري.

استرداد اراضي الدولة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أملاك الدولة والأراضي الزراعية بني سويف مرحلة الثانية

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