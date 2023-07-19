«الدستور» تكشف سبب تمسك اتحاد الكرة بدورى المحترفين رغم ثورة الأندية

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، السبب الأساسى وراء تمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بتطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى، برغم ثورة الأندية ضد الجبلاية التى تطالب بعدم تطبيق هذه المسابقة، كونها ستكبد الاندية مبالغ باهظة بسبب السفر لخوض المبارايات على مستوى الجمهورية فى ظل معاناة تلك الاندية ماليا .

وتمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة ، بإقامة دوري المحترفين في الموسم المقبل لأندية دوري القسم الثاني وتطبيق البطولة أصبح أمر لا رجعة فيه رغم كا اعتراضات الاندية .

وأرجع المصدر سبب تمسك الجبلاية بتطبيق دورى المحترفين، إلى وجود رعاة لهذه البطولة تم توقيع عقود معها من قبل اتحاد الكرة والشركة الراعية، ولابد من تنفيذ هذه العقود وإلا سيتحمل اتحاد الكرة شروط جزائية كبيرة، خاصة وأن هذه العقود هى السبيل الوحيد لدعم أندية القسم الثانى ماليا، فى ظل عدم قدرة الجبلاية على الوفاء بالدعم السنوى الذى كان يتم لهذه الاندية بشكل دورى مع بداية كل موسم وفى منتصف الموسم .

واستقر اتحاد الكرة على تطبيق دوري المحترفين بدلا من مسمى الممتاز ب، يطبق بنظام المجموعة الواحدة تضم 20 فريقا بدلا من النظام السابق الذي كام يضم 3 مجموعات بواقع 18 ناديا في كل مجموعة.

وشهدت الأيام الماضية ثورة غضب من أندية القسمين الثاني والثالث ضد قرار اتحاد الكرة بتطبيق دوري المحترفين في الموسم المقبل في حضور مسئولي 50 ناديًا بداعي مخالفة لائحة النظام الأساسي.

وبرر مسؤولو أندية الدرجة الثانية رفضهم القاطع الموافقة على تطبيق دوري المحترفين بنظامه الجديد بسبب عدد المباريات والنطاق الجغرافي لكل فريق والنفقات المالية للتنقل بين المحافظات.