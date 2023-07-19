"مصر أكتوبر" مشيدا بتعاون الحكومة مع المستثمرين السياحيين: ضرورة

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الآونة الأخيرة شهدت نموما ملحوظا في قطاع السياحة من حيث الإيرادات وعدد الوافدين، بفضل الجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة لتنشيط وتشجيع السياحة المصرية وعودتها لريادتها كسابق عصرها في المنطقة، لاسيما وأتن السياحة تعد مصدرا رئيسيا للدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، لافتة إلى أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود الممكنة لدعم قطاع السياحة الذي يعتبر قبلة التنمية بالدولة.

وأضافت مديح، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الدولة المصرية قطعت أشواطا كبيرة لاستعادة الحركة السياحية حيث حملت الحكومة على عاتقها مهمة استعادة مصر مكانتها الرائدة في قائمة المقاصد السياحية على مستوى دول العالم أجمع، وذلك بعدما نجحت الدولة في استعادة أمنها واستقرارها السياسي والاقتصادي، موضحة أن اعتماد الطرق الجديدة والمبتكرة في الترويج للسياحة المصرية وذلك من خلال استخدام احدث التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في أعمال الترويج، ساهم في عودة حركة السياحة.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر أهمية قيام الدولة بتقديم حوافز لتشجيع الاستثمارات في القطاع الفندقي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب أكبر عدد من السائحين، بالإضافة إلى أهمية دعم وتطوير النقل السياحي، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت خطة تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، لمواكبة ما تشهده صناعة السياحة على مستوى العالم.

وأشادت مديح بعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع عدد من المستثمرين السياحيين من أجل صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة في ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين وذلك لإحداث نقلة نوعية بهذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تحسين مناح الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، مشددة على أهمية التعاون بين قطاعي السياحة والطيران لأن الربط بينهما يعمل على تنشيط القطاع السياحي وذلك من خلال القيام بتطوير خطوط الطيران وانتشارها في جميع دول العالم لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح.