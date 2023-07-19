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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى بالرصيف بالواحات

جريدة الدستور

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف آخر وصلة دريم لاند القادم من الرماية اتجاه طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين آخر وصلة دريم لاند القادم من الرماية اتجاه طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافها واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة وصلة دريم لاند غرفة عمليات النجدة مدينة 6 أكتوبر طريق الواحات

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