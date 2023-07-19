حريق فى أحد أبراج معمل تكرير البترول بأسيوط

تكثف قوات الحماية المدنية بأسيوط، جهودها لإخماد حريق في أحد أبراج معمل أسيوط لتكرير البترول.

اندلع حريق، صباح اليوم الأربعاء، في أحد أبراج معمل أسيوط لتكرير البترول بمنطقة مجمع الخدمات البترولية بأسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في في أحد أبراج معمل أسيوط لتكرير البترول بمنطقة مجمع الخدمات البترولية بأسيوط.

وبالانتقال لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وقوات الأمن الصناعي.

بالفحص والمعاينة تبين اندلاع حريق فى أحد أبراج معمال تكرير البترول بمنطقة مجمع الخدمات البترولية بأسيوط"موقع النفته"، وتواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء والأمن الصناعي السيطرة عليه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.