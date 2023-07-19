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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس تاجرى مخدرات ضبطا بـ5 كيلو "حشيش" فى الإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار وحيازة 5 كيلو من مخدر الحشيش، بقصد ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطهما الإجرامي تخصص فى الاتجار وترويج مخدر الحشيش على عملائهما، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة في ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما أثناء استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات ومبلغ مالى و4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيقات 5 كيلو حشيش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإسكندرية التحفظ على المضبوطات الأسلحة والذخائر غير المرخصة

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