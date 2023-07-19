بعد رحيله .. لماذا ورط موسيمانى الأهلى بالتعاقد مع ميكيسونى؟

غريب جدًا أمر هذا الرجل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، فحين كان مديرًا فنيا لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي تعاقد النادي مع الموزمبيقي لويس ميكيسوني في يناير 2018 قادمًا من نادي يو دي سونجو الموزمبيقي، وفي نفس الشهر، ودون أن يشارك في أي مباراة تمت إعارته إلى نادي تشيبا يوناتيد الجنوب إفريقي.

انتهت الإعارة بعد أشهر ستة لتتم إعارته مرة ثانية في أغسطس 2018 إلى نادي جنوب إفريقي آخر هو رويال إيجلز لكن لمدة موسم واحد، وبعد انتهائها عاد من جديد إلى صفوف سونجو لكن على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم، وبانتهائها في يناير 2020 انتقل إلى نادي سيمبا التنزاني الذي أجاد معه نوعًا ما.

أي أن موسيماني ورط النادي الأهلي بالتعاقد مع لاعب لم يكن مقتنعًا بإمكاناته بدليل أنه لم يمنحه فرصة حيث لم يدفع به في أي مباراة يلعبها صن داونز، ولو دقيقة واحدة.

ميكيسوني مع الأهلي

بدأ ميكسيوني مشاركاته مع الأهلي بلقائين في موسم 2020 /2021، اللقاء الأول كان في كأس السوبر المصري أمام نادي طلائع الجيش الذي خسره الأهلي بضربات ترجيحية 2- 3 بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، وشارك لمدة 59 دقيقة.

واللقاء الثاني كان بطولة كأس مصر في دور الـ16 أمام نادي إنبي، وكسبه الأهلي بنتيجة هدف نظيف، وشارك في الدقائق الـ31 الأخيرة.

ولم يشارك في اللقاءات في الأدوار التالية بسبب تعرضه للإصابة.

في موسم 2021- 2022 دفع موسيماني به في 22 مباراة، وسجل خمسة أهداف، وصنع هدفا، وهي موزعة كالتالي:

21 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وفيها سجل الأهداف الخمسة، وصنع الهدف.

أي تغيب عن 13 مباراة منها مباريات تسع بداعي تعرضه للإصابة، ولم يلعب سوى مباريات أربع كاملة.

مباراة واحدة في كأس في مصر في دور ثمن النهائي أمام مصر المقاصة، وفاز بها الأهلي بنتيجة هدف دون رد، وخرج في الدقيقة 58.

وكان قد تغيب عن مباراة الدور الأول بسبب تعرضه للإصابة.

مباراتان في بطولة دوري أبطال إفريقيا، المباراة كانت في المجموعة الأولى في الجولة السادسة أمام نادي الهلال السوداني، وحسمها الأهلي بنتيجة هدف دون مقابل، ولم يلعب سوى الدقائق الست الأخيرة.

والمباراة الثانية كانت في ذهاب دور قبل النهائي أمام نادي وفاق رياضي سطيف الجزائري، وفاز بها الأهلي بنتيجة عريضة رباعية نظيفة، ولعب الدقائق الـ22 الأخيرة.

ولم يتغيب سوى عن مباراتين بداعي تعرضه للإصابة، لكنه كان يجلس على دكة البدلاء في معظم مباريات البطولة.

مباراتان في بطولة كأس العالم للأندية، المباراة الأولى كانت في الدور الثاني أمام نادي مونتيري المكسيكي، وحسمها الأهلي بنتيجة هدف دون رد، ولعب الدقائق الـ16 الأخيرة.

والمباراة الثانية كانت لتحديد الحاصل على الميدالية البرونزية أمام نادي الهلال السعودي، وفاز بها الأهلي بنتيجة عريضة 4 أهداف دون مقابل، ولم يشارك سوى في الدقائق الثلاث الأخيرة.

لكنه كان جالسا على دكة البدلاء في مباراة دور الأربعة.

لقب وحيد مع الأهلي

لم يغادر ميكيسوني الأهلي دون أن يحصد لقبا، إذ أحرز مع الفريق لقبا وحيدا هو كأس مصر في موسم 2021- 2022.

ميكيسوني مع أبها

في سبتمبر 2022 خرج ميكيسوني من الأهلي معارًا إلى نادي أبها السعودي لمدة موسم واحد، ولم يشارك معه سوى في لقاءات أربعة كلها كانت في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يحرز أي هدف، كما أنه لم يقدم أي تمريرة حاسمة.

إذا كان موسيماني قد ورط الأهلي بالتعاقد مع ميكيسوني، فهناك محللون تنبأوا بتألق ميكيسوني مع الأهلي، وقدرته على صناعة الفارق، وهو ما لم يحدث ليرحل في الأخير عن الأهلي بعد فسخ التعاقد بالتراضي، والآن هو بلا ناد.