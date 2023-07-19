خلافات الجيرة.. حبس المتهم بالتعدى على جاره بالمرج

قررت نيابة المرج حبس المتهم بالتعدي على جاره فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال تقرير خاص بالحالة الصحية الخاصة بالمجنى عليه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.